Altes Zollamt Wohnen mit allen Finessen am Rhein

Mit seinem markanten Türmchen und der Glaskuppel ist das alte Hafen-Zollamt ein Blickfang am Beginn der Rheinpromenade. Seit der Zoll Anfang der 2000er Jahre diesen Standort aufgab, ist das Gebäude ungenutzt. Ideen gab es viele. Pläne für ein Hotel wurden schnell wieder über Bord geworfen. Seit gut 14 Jahren steht fest, dass hier Wohnungen entstehen sollen. Aber auch mit diesem Vorhaben gab es immer wieder Schwierigkeiten. Investoren sprangen ab, Projektentwickler wechselten. Doch jetzt sind die Arbeiten am alten Zollamt auf der Zielgeraden: In Kürze werden die 16 Wohnungen des Neubaus auf der Rückseite zum Fischerort bezugsfertig sein. Mit Küchen sind sie bereits ausgestattet. Und auch am Altbau (14 Wohnungen) geht es nun schnell voran.