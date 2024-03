Feuerwehreinsatz in Anholt Drei Verletzte bei Brand eines Wohnhauses

Anholt · Am Freitagabend kam es Am Schievekamp in Anholt zum Brand eines Hauses. Unter den drei Verletzten ist auch ein Feuerwehrmann.

09.03.2024 , 13:30 Uhr

In Anholt brannte ein Haus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nach einem Brand in Anholt ist ein Wohnhaus dort nicht mehr bewohnbar. Drei Personen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, darunter ein Feuerwehrkamerad. Die Einheit Anholt wurde am Freitagabend um 18.31 Uhr zur Straße am Schievekamp gerufen. Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die starke Rauchentwicklung sowie ein Feuerschein deutlich gesehen werden. Deshalb alarmierte die Wehr auch weitere Einheiten aus dem Stadtgebiet Isselburg, das DRK Isselburg sowie die Drehleiter der Feuerwehr Bocholt nach. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl, es wurde sofort eine Wasserversorgung aufgebaut. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr sechs C-Rohre und ein Wenderohr von der Drehleiter unter Atemschutz ein. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die angrenzenden Wohnhäuser geräumt und die Anwohner durch das DRK betreut. Der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes sowie der Bauhof der Stadt Isselburg unterstützen die Maßnahmen vor Ort. Gegen 0.30 Uhr konnten die rund 60 Einsatzkräfte wieder einrücken. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.

(RP)