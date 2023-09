EMMERICH Vom Geistmarkt zum Neumarkt - Die Markthändler ziehen um

„Der Wochenmarkt geht wieder dorthin, wo er hingehört“, sagt Bürgermeister Peter Hinze und meint damit den angestammten Platz am Neumarkt. Zwar muss bei der Stromversorgung auf der neugestalteten Veranstaltungsfläche noch ein wenig improvisiert werden, doch „der Wunsch der Emmericher, wieder am Neumarkt einkaufen zu können, war so groß, dass wir das jetzt möglich machen wollen“, erklärt der Bürgermeister. Die Stadtverwaltung hat 400 rote Einkaufsbeutel mit dem Aufdruck „Meine Stadt, mein Wochenmarkt“ drucken lassen, die am Samstag, 23. September, von den 16 Markthändlern an die Frühaufsteher unter ihren Stammkunden verschenkt werden sollen. Geöffnet ist der Wochenmarkt immer mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr.