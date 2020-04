Wochenmarkt : Coronakrise: Der Markt ist voller

Käsehändler Iwan Vierbergen hat beobachtet: „Die Leute sind sehr diszipliniert. 98 von 100 Leuten halten sich an die Hygieneregeln. Die restlichen zwei werden von den anderen korrigiert.“. Foto: hartjes

Die Beschicker loben ihre Kunden, weil sich alle an die Abstandsgebote und Verhaltensregeln halten. Es kaufen sogar mehr Leute ein als vorher, weil sie ihre Lebensmittel lieber draußen als in einem Geschäft kaufen wollen.

Wochenmarkt am Mittwoch auf dem Geistmarkt: Die einzelnen Stände stehen weit auseinander, zwischen den Kunden – so mancher mit Mundschutz - ist viel Platz und Gespräche laufen aus Entfernung. „Es ist schon anders als vor Corona“, sagt Volker Hüsch, Spargel- und Kartoffelbauer aus Goch-Asperden. „Sonst findet auf dem Wochenmarkt immer viel Kommunikation statt, jetzt gibt es höchstens mal ein kurzes Gespräch, dann gehen die Leute weiter.“ Das Abstandhalten würde in Emmerich vorbildlich klappen, lobt er die Kunden.

Das hat auch Iwan Vierbergen beobachtet. „Die Leute sind sehr diszipliniert. 98 von 100 Leuten halten sich an die Hygieneregeln. Die restlichen zwei werden von den anderen korrigiert. Zum Glück haben wir gutes Wetter, so dass den Kunden das Warten nicht viel ausmacht“, sagt der Käsehändler. Man merke, dass die Menschen mehr Zeit haben, alles laufe recht entspannt ab.

Bilder, die man nicht vergessen wird: Einkaufen auf dem Wochenmarkt mit Mundschutz. Foto: hartjes

info Die Verhaltensregeln auf dem Wochenmarkt HINWEISE ZUM CORONA-VIRUS Liebe Besucherinnen und Besucher, um die Durchführung dieses Freiluftmarktes zu ermöglichen, sind folgende Hygieneregeln zu beachten: - Halten Sie sich möglichst kurz auf dem Markt auf. Nutzen Sie das breite Angebot, um Ihren Bedarf abzudecken, verzichten Sie aber auf Beratungsgespräche. - Verzichten Sie auf das Händeschütteln. Reduzieren Sie körperliche Kontakte auf ein unvermeidliches Maß. - Beachten Sie die Hygieneregeln zum Husten und Niesen. Niesen und Husten Sie nur in die Armbeuge, nicht in die Hand. - Halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen. - Nach Rückkehr in die häusliche Umgebung reinigen Sie die Hände gründlich und mit Seife. Gründliches Händewaschen dauert 20 – 30 Sekunden.

Ernst Gallung kauft hier gerne ein. „Ich freue mich, dass ich hier auch zu Corona-Zeiten noch Bio-Produkte bekomme“, erklärt er. Er habe versucht, in Emmerich einen Mundschutz zu bekommen. „Leider kriege ich nirgendwo welche.“

Helmut Arntzen geht regelmäßig zum Markt. „So eine Situation gab es noch nie. Ich bin froh, dass wir Deutschen so gut aufgestellt sind“, sagt der Hüthumer. „Die Abstände werden von den Menschen eingehalten. Das werden wir wohl auch noch tun, wenn das Kontaktverbot gelockert wird“, so Arntzen. Man werde wohl bald etwas tun müssen, allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Lage. „Sinnvoll wäre es, wenn die Politik Schritt für Schritt vorgeht, damit man jeweils sieht, wie es sich auswirkt.“

„Alle sind froh, wenn es vorbei ist. Aber ich glaube, dass das Kontaktverbot nach Ostern noch verlängert wird. Da müssen wir alle durch“, sagt Cornelia Schmaus. Von einem Kollegen hatte sie gehört, dass alle Marktbeschicker in Münster zum Tragen eines Mundschutzes verpflichtet wurden. Seit zwölf Jahren verkauft sie auf dem Emmericher Wochenmarkt Produkte der Krimhild-Mühle in Xanten. Auch sie lobt die Disziplin der Marktbesucher und freut sich, dass ihre Stammkunden ihr auch in diesen schwierigen Zeiten treu geblieben sind.

Ludger Wittenhorst hat festgestellt, dass jetzt sogar noch mehr Leute den Markt besuchen. „Das ist ja logisch, dass man lieber an der frischen Luft einkaufen geht als in geschlossenen Räumen“, erklärt der Bio-Obst- und Gemüsehändler. „Allein schon zum Eigenschutz halten sie sich an die Bestimmungen.“ In seiner Bioland-Gärtnerei hat er jetzt sogar noch etwas mehr zu tun. Klar, wenn die Menschen zuhause sind und Homeoffice machen, kochen sie selber. Kantinen und Gaststätten sind ja geschlossen. Wittenhorst beruhigt: „Die Versorgungslage ist aber gut. Da sind nur ganz wenige Sachen, die es zurzeit nicht gibt.“