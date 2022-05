ÖPNV : Hier ist das Neun-Euro-Ticket zu haben

Die Nachfrage für das Neun-Euro-Ticket war am Montag bereits groß. Foto: Markus Balser

EMMERICH/REES Am Freitag hat der Bundesrat grünes Licht für das Neun-Euro-Ticket gegeben. Am Montag ging es in den Verkauf. Die Nachfrage war bereits am ersten Tag groß. Wo die vergünstigte Monatskarte in Emmerich und Rees erhältlich ist.

(bal) Der Run auf das Neun-Euro-Ticket war bereits am ersten Tag groß. Auch in Emmerich und Rees. Wie berichtet, ermöglicht das Ticket, deutschlandweit die vergünstigte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zum Preis von neun Euro für einen Monat.

In Rees ist das Neun-Euro-Ticket im Millinger Avon-Lädchen (Hauptstraße) und im Halderner Lädchen (Isselburger Straße) erhältlich. Darüber hinaus lassen sich die vergünstigten Tickets auch an einigen Automaten an den Bahnhaltepunkten ziehen sowie bei den Busfahrern der Niag-Busse lösen.

Das gilt natürlich auch für Emmerich. Zwei Verkaufsstellen gibt es aber auch dort. Zwar hat die DB-Agentur des Bahnhofs seit Ende März geschlossen, VRR-Tickets werden aber im DB-Service-Store (dem Zeitschriftengeschäft in der Bahnhofshalle) angeboten. Eine weitere Verkaufsstelle befindet sich in Emmerich am Geistmarkt in der Lotto-Tabakbörse.

Die Niag weist darauf hin, dass das Ticket auch online in der Niag-App oder im Ticketshop (www.niag-online.de/bus-bahn/9-euro-ticket) gekauft werden kann.