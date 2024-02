„Sprachrohr“ der Reeser Wirtschaft Wifo hat neue Vorsitzende

Der bisherige Vorsitzende André Stempel blickte in seinem Bericht auf ein Jahr zurück, in dem zahlreiche Aktivitäten des Wirtschaftsforums, dem Sprachrohr der Reeser Wirtschaft, zu verzeichnen waren. Neben der Gewerbemesse und der Feier zum 20-jährigen Wifo-Jubiläum absolvierte er 90 Besuche bei den Mitgliedsunternehmen und freute sich über 14 neue Mitglieder. In Zusammenarbeit mit der Stadt Rees konnten über das Stadtgebiet verteilt drei Werbetafeln aufgestellt werden, zwei weitere folgen. In diesem Zusammenhang ist ein Gewinnspiel geplant.