Corona und die Folgen : Wirtschaftsförderung wirbt fürs Einkaufen von Zuhause

Neues Online-Portal „Homeshopping Emmerich“ informiert über lokale Geschäfte, die Waren und Dienstleistungen via Internet verkaufen.

„Sich solidarisch zeigen, indem man zu Hause bleibt, dazu wird in diesen Tagen aufgerufen. Die Konsequenzen spürt die Wirtschaft vor Ort und steht vor großen Herausforderungen“, berichtet Sara Kreipe Geschäftsführerin der WGF. „Gerade in diesen Zeiten macht es Sinn auf allen Ebenen zusammenzuhalten und die lokalen Gewerbetreibenden zu unterstützen – eben homeshopping emmerich“, führt Sara Kreipe weiter aus.

„Wenn Ihr in den nächsten Wochen viel zu Hause bleibt, kauft nicht irgendwo online, sondern bei Euren lokalen Einzelhändlern“, so Michael Terstegen vom Herrenmode Geschäft Alexander Herrenmoden. „Dank der Facebook-Seite „homeshopping emmerich“ konnten wir seit Freitag bereits Aufträge über unseren Onlineshop generieren“, ergänzt Philipp Reichmann (verantwortlich für den Onlineshop bei Alexander Herrenmoden, www.alexander-herrenmoden24.de).

Die Emmericher Wirtschaftsföderung Informiert täglich online über www.homeshopping-emmerich.de wie, wo und wann die Händler zu erreichen sind und was Sie im Angebot haben oder welchen Lieferdienst und Abholservice Sie anbieten. Formulare für Einzelhandel und Gastronomie stehen zum Download bereit. Dieses Formular kann von jedem ausgefüllt werden, die WFG stellt die Angaben dann online.

„Alle Händler sind weiterhin telefonisch erreichbar. In einer derartigen Ausnahmesituation zeigt sich der Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung einer Stadt. Der Emmericher Handel hat schon oft zusammengehalten, das zeigt sich auch besonders in so einer Krise“, sagt Verena van Niersen von der WFG, die, auch über die sozialen Medien wie facebook und Instagram über die Lage berichtet.