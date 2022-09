Heißluftbalon „Start-Up“ : Neuer Botschafter mit Weihwasser und Sekt gefeiert

Emmerich Der Heißluftballon „Start-Up“ soll Botschafter der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve werden. Nun wurde er gesegnet. Abgehoben ist er aber noch nicht.

(RP) Der Segelflugplatz an der Deichstraße in Emmerich bot seinen abendlichen Gästen ein farbenfrohes Bild: Ein leuchtend grüner Ballon vor wolkenlosem, blauen Himmel. Die Rede ist vom Heißluft-Ballon „Start-Up“, dem neuen „Botschafter“ der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve , der durch Pfarrer Theo van Doornick gesegnet wurde.

„Raum für Investitionen – Kreis Kleve“ steht da in großen Lettern, flankiert auch von den werblichen Logos von Kreis-Wirtschaftsförderung, von Sparkasse und Volksbank . „Wir segnen hier nicht den Ballon selbst, sondern seine Mitfahrenden“, sagt van Doornick nach den Gebeten, während die örtliche Tourismus-Chefin Manon Loock-Braun das Weihwasser reichte.

Zum ersten Start von Emmerich aus sollte es an diesem Abend nicht kommen, zu launisch zeigte sich der Windsack des Segelflugplatzes – zu wechselhaft das Computerbild der Wetterexperten. Minuten später kreisten die ersten Sektgläschen auf der Wiese – „Wolkentaxi“ stand darauf – ein leichter Hinweis auf das Hobby des Piloten Michael Krämer, der den Himmelsriesen auf Wunsch der Kreis-Wirtschaftsförderung in seine kleine Ballon-Flotte aufgenommen hatte. Der erste Auftritt des „Start-Up“ in Emmerich – er war von Weihwasser und Sekt geprägt.