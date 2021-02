Die Kälte : Wochenmarkt am Mittwoch fällt aus

Emmerich Damit der Wochenmarkt nicht zur Gefriertruhe wird... Am Mittwoch bleibt es auf dem Geistmarkt leer. Außer Schneeflocken nix los. Der Wochenmarkt fällt aus.

Die Händler bleiben am Mittwoch Zuhause. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Wochenmarkt auf dem Geistmarkt wird auf Grund der aktuellen Witterung und der vorhergesagten Minus-Temperaturen ausfallen. Ob die folgenden Märkte am kommenden Freitag, 12. Februar, in Elten und am Samstag, 13. Februar, wieder auf dem Geistmarkt stattfinden können, wird sich im Laufe der nächsten Tage entscheiden. Bekanntlich soll es in den kommenden Tag ja sibirisch kalt bleiben.