Helfer rufen Helfer : Sanitäter stecken im Schnee fest

Emmerich Wenn die Helfer einen Helfer brauchen... Die Feuerwehr aus Vrasselt ist heute Morgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden.

Heute morgen um 06:45 Uhr wurde die Einheit Vrasselt zur Unterstützung des Rettungsdienstes an die Rheinstraße in Vrasselt gerufen. Ein Rettungswagen war aufgrund der Straßenbedingungen stecken geblieben und kam nicht weiter. Ein Glück, dass die Feuerwehr ein Löschfahrzeug hat, dem sie Schneeketten angelegt hat. So konnte die Wehr ohne Probleme durch die schneebedeckten Straßen kommen. Noch vor dem Eintreffen an der Rheinstraße kam allerdings die Nachricht, dass sich die Rettungssanitäter schon selber geholfen hatten und weiterfahren konnten.