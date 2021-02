EMMERICH : Das sind die Nachholtermine für die Müllabfuhr

EMMERICH Die Papierabfuhr (grüne Tonne) in den Abholbezirken 6-10 vom 9. Februar wird am Samstag, 20. Februar, nachgeholt

· Die Restmüllabfuhr in den Bezirken 1-5 vom 11. Februar wird am Donnerstag, 18. Februar, nachgeholt.

Müllabfuhr in Wermelskirchen : Abfuhr Weihnachtsbäume in der nächsten Woche

Die geplanten Abfuhren der Glaskörbe in dieser Woche werden ebenfalls nicht nachgeholt. Wer keinen Platz mehr in den Glaskörben hat, kann die Altglascontainer am Betriebsgelände des Bauhofes am Blackweg 40 nutzen.