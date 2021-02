Am Freitag : Schöner Winter, aber leider kein Markt in Elten

Schöner Winter, aber leider kein Markt in Elten

Am Freitag

EMMERICH Als ob der Lockdown nicht schon für Einschränkungen genug sorgt. Jetzt bereitet auch noch der strenge Winter einige Probleme auf dem Markt.

Der Winter und seine Folgen: Witterungsbedingt muss der Wochenmarkt in Elten am morgigen Freitag, 12. Februar, ausfallen. Das hat die Stadtverwaltung Emmerich am Donnerstag mitgeteilt.