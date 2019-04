Jecke Idee : Windschiefes Haus auf der Wiese

Haffen-Mehr Hinter dem Haus stecken Haffener Karnevalisten. Es soll Werbung für das Osterfeuer machen.

(zel) Wer momentan am Haffener Kreuz vorbeifährt, glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Dort ist ein windschiefes Holzhaus auf der Wiese aufgetaucht. Doch hier entsteht kein neues Wohngebiet nach Bauplänen der Schildbürger, vielmehr hat das Haus eine echt jecke Vergangenheit. Der Haffener Karnevalsverein hatte die windschiefe Hütte für den Karnevalszug 2016 gebaut. Der Zug fiel allerdings aus, zum Abreißen war das Haus zu schade. Daher nutzt die Tanzgarde die Hütte, um von dort aus Whiskeybowle beim Osterfeuer auszuschenken. Um dafür kräftig Werbung zu machen, steht das Haus jetzt wieder am Haffener Kreuz. Das Osterfeuer startet mit Beginn der Dämmerung am Ostersamstag an der Schützenhalle.