Nach Verzögerungen Reeser Wimmelbuch geht am Mittwoch in den Verkauf

Am Mittwoch, 14. Dezember, um 15 Uhr, präsentieren die Projektbeteiligten erstmalig das außergewöhnliche Kinderbuch „Made am Niederrhein“ in der Reeser Touristeninformation am Markt. „Bürgermeister Christoph Gerwers ist Buchpate und wird gemeinsam mit uns das Buch vorstellen“, erklärt Stadtsprecher Jörn Franken. Auch der Illustrator Stephan Lorenz wird vor Ort sein. Wie berichtet, haben er, Jörn Franken und Ole Engfeld das Projekt in den vergangenen zwei Jahre entwickelt, gefördert von der Stadt Rees, der SL Naturenergie Unternehmensgruppe, den Stadtwerken, der Lebenshilfe und dem Haldern Pop Festival.