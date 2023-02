Nach Rückzug von Bürgermeisterkandidatur Willing sorgt für Paukenschlag bei FDP

Am Donnerstagabend war der Andrang im Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe groß. So viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr waren in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen, um die Diskussion um die Tagesordnungspunkte zu verfolgen. Sogar zusätzliche Sitzgelegenheiten mussten herbeigeschafft werden. Ein Stuhl indes blieb frei. Es war der neben Christian Schulze-Böing von der FDP. Dort hätte normalerweise sein Parteikollege Clemens Willing Platz genommen. Doch Willing fehlte an diesem Abend. Er wurde von Thomas Jordan vertreten.