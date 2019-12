Gesundheit : Schmerzfreies Laufen mit dem neuen „Schlitten“

Emmerich Wolfgang Hoppe hat sich zu einer Knie-OP entschieden. Im Willibrord-Spital ließ er sich eine einseitige Knie-Endoprothese einsetzen. In der RP schildert er seine Erfahrung.

Beim Spaziergang treffe ich gelegentlich auf Altersgenossen mit sichtbaren Laufproblemen – genau so, wie ich sie habe. Eine typische Frage unter „Kollegen“ lautet dann oft „Hüfte oder Knie?“ und damit wird gerne ein Dialog zu Krankengeschichten eingeleitet, der – je nach Stehvermögen – länger oder kürzer ausfällt.

Als mir vor einigen Wochen ein Bekannter locker zurief: „du läufst wie eine Gazelle, oder wie heißt nochmal das Tier mit dem Rüssel?“ reifte bei mir der Entschluss, den schon vor geraumer Zeit von Haus- und Facharzt erteilten Rat, „warten Sie nicht länger mit der Knie-OP, Sie werden nicht jünger und es wird nicht besser“, zu beherzigen und mich mutig zu einem Gesprächs-Termin ins Willibrord-Spital zu begeben. Pilgern auf dem Jacobsweg oder Flanieren an Stränden und in Bergen waren für mich wegen zunehmender Schmerzen im Knie passé und nach 100 Metern war „Schluss mit lustig“ . Doch auch mit 78 möchte man sich noch nicht auf dem Abschiebegleis befinden, sondern lieber etwas von der Welt sehen .

50:50 In Deutschland sind ab dem 60. Lebensjahr gut die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer von der Verschleißerkrankung betroffen und dadurch mehr oder weniger stark in ihrer Mobilität und Lebensqualität eingeschränkt.

Von ihm hörte ich zum ersten mal den Ausdruck „unikondyläre (einseitige) Knie-Endoprothese“, die im Willibrord-Spital „der Renner“ sei. „Im abgelaufenen Jahr haben wurden neben dem totalen Kniegelenkersatz 100 der so genannten Schlitten implantiert“, berichtete der Chirurg.

Das komme infrage, wenn nur ein Teil des Gelenkes erkrankt ist. Die Kufe des Schlittens dabei wird in die Gelenkrolle des Oberschenkelknochens und die Gleitfläche in den betroffenen Teil des Schienbeinkopfes eingesetzt. Vorteil für den Patienten sei hierbei gegenüber der Vollprothese eine wesentlich kürzere, und damit auch schonendere Operation, sowie nachfolgend eine schnellere Erlangung der Mobilität des Patienten.

Auch hier lief alles „wie am Schnürchen“ – perfekte Organisation von früh bis spät, mit bestens geschultem und auffallend freundlichem Pflegepersonal. Der diskrete Hinweis an einer Wand des Stationszimmers „Wir tun, was wir können, alles andere ist Schicksal“ sprach für die humorvolle Grundeinstellung der Helferinnen und Helfer.