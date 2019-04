Krankenhaus will die Geriatrie ausbauen : Sanierung dient auch Privatpatienten im Spital

Krankenhaus will die Geriatrie ausbauen

Emmerich 2020 sollen die Umbauarbeiten für die Geriatrie beginnen. Das hilft dem Krankenhaus und hat auch wirtschaftliche Vorteile.

Die Kernsanierung der geriatrischen Abteilung am Emmericher Krankenhaus wird 2020 starten. Pro-Homine Geschäftsführer Johannes Hartmann sagte, dass man die Bauanträge aktuell vorbereite. Wie berichtet sollen 50 Betten für die Geriatrie neu hergerichtet werden. Die Zimmer werden gänzlich kernsaniert. Insgesamt gibt es in Emmerich 66 geriatrische Betten. Gemeinsam mit Geldern bietet man im Kreis Kleve die einzige geriatrische Abteilung an. „Aus unserer Sicht ist damit der Bedarf im Kreis Kleve auch gedeckt“, sagt Hartmann.