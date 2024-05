Willibrord-Spital in Emmerich Krankenhaus stellt Insolvenzantrag - Der Schock sitzt tief

Die SPD hat am Samstag eine Pressemitteilung in Sachen Krankenhaus verfasst. Darin schreibt die Fraktionsvorsitzende Meike Schnake-Rupp: „Das Krankenhaus in Emmerich ist eine essenzielle Einrichtung für die medizinische Versorgung der Emmericher Bevölkerung und ein bedeutender Arbeitgeber in unserer Stadt.“ Die SPD appelliere an alle Beteiligten – besonders an die Krankenhausleitung, die Gesellschafter, den Insolvenzverwalter, die Politik auf allen Ebenen und die Gesundheitsbehörden – gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die sowohl die Arbeitsplätze der Beschäftigten als auch die Gesundheitsversorgung in Emmerich sichere. „Ein Wegfall des Krankenhauses würde nicht nur die örtliche Gesundheitsversorgung beeinträchtigen, sondern auch die lokale Wirtschaft und die sozialen Strukturen in unser Stadt gefährden“, schreibt die SPD.