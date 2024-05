Der Kampf um das Krankenhaus in Emmerich Bero-Alexander Lau - Mit dem Namen verbindet sich Hoffnung

Lau ist Fachanwalt für Sanierungs- und Insolvenzrecht und Partner der Kanzlei White & Case LLP. Als Insolvenzverwalter wird er regelmäßig von den Amtsgerichten in Bielefeld, Detmold, Kleve, Köln, Paderborn und Hameln bestellt. Nach dem Studium an den Universitäten in Bonn und in Köln wurde Lau von der Universität Köln mit einer Arbeit über die börsennotierte Aktiengesellschaft in der Insolvenz promoviert. Neben seiner Tätigkeit als Insolvenzverwalter veröffentlicht er regelmäßig Fachpublikationen und hält Vorträge im Bereich des Insolvenzrechts.