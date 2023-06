Aktion in Emmerich Spital mit Weckruf an die Politik

Das sichtbarste Zeichen ist von besonderer Strahlkraft: Von Montag, 19. Juni, ca. 22 Uhr, bis zum Abend des 20. Juni werden in der Dunkelheit die Fassaden und tagsüber die Foyers beider Krankenhäuser in rotes „Alarmlicht“ gesetzt. So soll auch optisch die Botschaft transportiert werden: Hier ist Gefahr in Verzug!