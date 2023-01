Im Bürgerhaus Kabarett der alten Schule

„Der Endspurt der Menschheit hat begonnen“, erklärte Wilfried Schmickler und verbreitete auch sonst immer wieder gern eine Weltuntergangsstimmung. Dabei hatte er in einer frühen Phase des Abends noch versprochen, im „politisch korrekt beheizten Bürgerhaus“ trotz aller niederschmetternden Nachrichten vor allem „zwei Stunden Freude“ bereiten zu wollen. Die weiße Friedenstaube auf blauer Fahne, die an seinem Lesetisch klebte, gab ebenfalls Grund zur Hoffnung auf Versöhnliches. Doch am Ende dominierten die wortgewaltigen Hasstiraden gegen die „Dummquatscher“, die „Volksverhetzer“ und die „Kreuz- und Querdenker“. Politiker aller Parteien bekamen ihr Fett weg: das „Ampelmännchen“ Olaf Scholz genauso wie der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der „Honigkuchen im Konfirmationsanzug“, Friedrich Merz, „die beleidigte Schnullerschnute aus dem Sauerland“ und die Grünen, die in puncto Umwelt und Waffenexport eine Kröte nach der anderen schlucken, zum weiter regieren zu dürfen: „Was ist bloß aus den rebellischen Rabauken von einst geworden?“, fragte Schmickler, ohne die Antwort aussprechen zu müssen. Die Schuld an der drohenden Klimakatastrophe schob Schmickler „der letzten Generation“ in die Schuhe. Damit meinte er aber nicht diejenigen, die Kartoffelbrei auf Gemälde werfen oder sich auf Straßen festkleben, sondern „die letzte Generation von Politikern“, die es noch in der Hand habe, Gesetze radikal zu ändern und dadurch die Welt zu retten. Doch solange „die politischen Zwerge im Dienst der Energieriesen“ stehen und die umweltbewusste Hausfrau mit dem panzergleichen SUV zum Bioladen fährt, rollt die Welt immer weiter Richtung Abgrund.