Festival im Bürgerhaus „Wiesenkultur“ startet am Freitag

„Die fitteste Band mit dem fittesten Comedian“ stehen am Samstag auf der Bühne. Schnellsprecher Kai Magnus Sting wird das Wesen und den Alltag des Niederrheiners an sich analysieren, das norddeutsche Duo „Reis Against the Spülmaschine“ interpretiert bekannte Lieder mit neuen deutschen Texten um. (Beginn: 20 Uhr, Eintrittskarten 19 Euro plus Gebühren).