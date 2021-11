Autofahrer in Rees müssen gute Nerven haben : Rauhe Straße ist ab Montag gesperrt

Haffen/Mehr/Rees Der Kreis Kleve saniert die Straße. Viele Autofahrer müssen sich auf einen großen Umweg einstellen. Das Projekt dauert rund zwei Monate.

Der Kreis Kleve saniert die Straße. Auf das Projekt weist schon seit Monaten ein Schild mit dem Hinweis „Hier baut demnächst der Kreis Kleve“ hin. Jetzt ist offenbar „demnächst“ und es wird ernst. „Die Arbeiten an der Kreisstraße 7 beginnen am Montag, 8. November, und dauern rund zwei Monate“, erläuterte der Kreis Kleve in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Sanierungskonzeptes werde ein 700 Meter langer Abschnitt ab der Kreuzung Weseler Landstraße (frühere Bundesstraße 8) in Richtung Haffen in drei Abschnitten saniert.