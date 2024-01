„Ich brauche euch“ Wie Zeitzeugin Eva Weyl Emmericher Gymnasiasten beeindruckte

In ihrem bewegenden Vortrag schilderte Weyl, wie sie und ihre Familie 1942 in das Lager Westerbork deportiert wurden. Dort wurden sie von den Nazis für den Tod in den Vernichtungslagern ausgesucht. Dank der Hilfe eines mutigen Freundes konnten Eva Weyl und ihre Eltern jedoch entkommen und sich in den Niederlanden verstecken. Ihr Vortrag gab einen tiefen, sehr detailreichen und zugleich erschreckenden Einblick in die subtilen, von den Nazis exakt ausgearbeiteten Mechanismen der Ausgrenzung von Juden und von Gräueltaten.