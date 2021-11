Gesiena Verschuur aus Emmerich kam bei „The Voice senior“ in die zweite Runde : „Ich schwebe weiter auf der Welle“

Gesiena Verschuur bei ihrem Auftritt im niederländischen Fernsehen. Foto: Maarten Oversteegen

Emmerich Gesiena Verschuur aus Emmerich nahm an der niederländischen TV-Show „The Voice Senior“ teil. Mittlerweile ist sie ausgeschieden – und legt den Fokus wieder auf ihr Restaurant an der Kaßstraße. An der Stimme feilt sie weiter.