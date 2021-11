Heinz Belting und der Bahnhof in Empel : Das Gerücht, das schon ewig kursiert

In der Karte aus dem Jahr 1844 hat Heinz Belting die Orte markiert, die beim geplanten Eisenbahnbau zwischen Wesel und Arnheim berücksichtigt werden sollten - oder eben nicht. Foto: Heinz Belting Foto: belting

REES Seit Generationen wird vermutet, dass die Zugverbindung von Rees-Empel nach Münster deswegen nicht zustande kam, weil ein Reeser Fabrikant dies verhinderte. Heinz Belting möchte dieses Gerücht aus der Welt schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

() Gut besucht war die Gaststätte Meyboom in Empel, als Sachbuchautor Heribert Lülf dort unlängst einen Vortrag über die Geschichte der Bahnstrecke Empel-Rees nach Münster hielt. „Abgeschnitten vom Weltverkehr“ ist der Titel des Buches, das Lülf auf Einladung des Heimatvereins Millingen-Empel und der Stadtbücherei Rees vorstellte. Der Reeser Heinz Belting nimmt den Vortrag und die spätere Berichterstattung darüber zum Anlass, um zum „Ende einer Legende“ beizutragen. Dazu hat der Optiker- und Uhrmachermeister den folgenden Text an die RP geschickt:

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein seit Generationen in Rees verbreitetes falsches Gerücht zu beenden. Es heißt: Ein Reeser Tabakfabrikant habe verhindert, dass Rees einen Bahnanschluss bekommt. Gemeint ist dabei der Inhaber der Firma Oldenkott, Herr Alex Kersten. Er wollte angeblich verhindern, dass Reeser Arbeiter auswärts arbeiten könnten, sie sollten bei ihm in Rees arbeiten. Diese Behauptung ist falsch – und das kann ich beweisen.

Im Jahr 1988 las ich in einem Zeitungsartikel, der Emmericher Fabrikant Hans van Gimborn habe eine Skizze entdeckt, die die Planung der Eisenbahn im Jahr 1844 von Wesel nach Arnheim zeigt. Er habe davon Kopien gemacht, Interessierte könnten ein Exemplar bekommen. Das habe ich gemacht, die Kopie gerahmt und im Flur aufgehängt.

In 1928 bestand der Bahnhof Empel aus umfangreichen Gleisanlagen und ein Stellwerk. Zuvor, in 1784 und 1838, gab es in der Umgebung Hochwasser, das verhinderte, dass ein Bahnaschluss nach Münster enstehen konnte.

Im Begleittext zu diesem Dokument heißt es: „Übersichtskarte des Rheinstroms und des Terrains zwischen Wesel und Arnheim in Beziehung auf die Überschwemmung des Jahres 1784, so wie solche damals aufgenommen worden durch den Königl. Kriegs- und Domainenrath Bach, nebst vergleichender Darstellung der projektierten Eisenbahnlinien zwischen den gedachten Städten.

a) Eisenbahnlinie längst Wesel, Millingen, Emmerich, Babberich, Zevenaar und Arnheim.

b) Eisenbahnlinie längst Wesel, Fählingen, Gendringen, Wehl, Arnheim

Die hellblaue Farbe bedeutet die Inundation bei der hohen Fluth im Jahre 1784, die dunklere blaue Farbe die Fluth bei offenem Strome, wenn diese eine Höhe von Nr. 20 des alten Pegels erreicht hat.“ (Normalpegel war Nr. 12)

Es hat also in den Jahren 1784 und 1838 verheerende Hochwasser gegeben, weil in diesen Jahren der Rheindeich bei Bislich an zwei Stellen und bei Bergswick gebrochen ist. Von 1784 gibt es ausführliche Berichte in Aktenbündeln des Stadtarchivs. Danach staute sich das Wasser des Rheins bei Eisgang im Februar so hoch, dass das Wasser nach den Deichbrüchen sich von Haffen, Mehr, Haldern bis nach Millingen und Vehlingen erstreckte. Die Reeser Wooj entstand. Im Jahr 1838 wiederholte sich die Katastrophe: Hier beschreibt das Pfarrarchiv ausführlich, welche Schäden das Hochwasser angerichtet hat. In Rees ist das Hochwasser durch die Stadtmauer und Fenster der Häuser in die Stadt geströmt. Die Reeser Wooj wurde vergrößert und der ausgespülte Sand führte zu einer Verwüstung des Wannwicker Feldes. Ein Geistlicher, der als Pastor in Millingen eingesetzt werden sollte, berichtete, dass er als erste Amtshandlung die Notglocke geläutet habe und dann mit dem Nachen durch Millingen gefahren ist, um an Bedürftige Brot und andere Lebensmittel zu bringen.

Dieses Hochwasser hat Herr Bach in die Karte eingezeichnet und dann einen Bahnverlauf weit außerhalb des Überschwemmungsgebietes vorgeschlagen, von Wesel über Fählingen (Vehlingen), Gendringen, Wehl nach Arnheim.

Dann kamen die Wünsche aus der Region: Der Fürst von Anholt wollte einen Bahnanschluss, die Orte Haffen und Mehr, sowie die Städte Emmerich und Rees machten Ansprüche bei der Regierung in Düsseldorf geltend. Dazu sind sogar Delegationen der Städte Emmerich und Rees im Jahr 1846 in Düsseldorf bei der Regierung vorstellig geworden. Der Architekt und Heimatforscher Gerd Stevens (1920-2019) hat in dieser Richtung Akteneinsicht im Staatsarchiv in Düsseldorf und in den Rathäusern genommen und in einem kleinen Heft dokumentiert. Danach hat man einen Anschluss nach Rees abgelehnt mit dem Hinweis auf einen nassen Untergrund. Die Stadt Rees hat dann angeboten, einen Damm von Haldern nach Rees auf eigene Kosten für die Bahn bauen zu lassen. Aber das ginge gar nicht, denn der Damm würde das durch den gebrochenen Deich geflossene Wasser am Abfluss nach Holland stauen und noch größere Schäden in Haldern und Haffen anrichten. Außerdem sei die Strecke über Rees länger als die geplante, und sie verursache höhere Kosten beim Bau und in der Unterhaltung.

Schließlich beendete der König Friedrich Wilhelm in Berlin die Debatte mit dem Satz, die Bahn solle einen Verlauf nehmen „außerhalb der Reichweite ausländischer Kanonen“. Dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit die Maas die Grenze zwischen Deutschland und Holland bildete. Sie fließt parallel zum Rhein, und Rees lag wohl noch in dieser Schussweite. Daher plante man die Eisenbahnstrecke von Wesel über das höher gelegene Mehrhoog und die Sanddünen des Sonsfelder Waldes über einen Damm nach Empel, Millingen, Praest nach Emmerich. Emmerich konnte einen Bahnhof bekommen, weil die Maas einen Bogen nach Süden macht, sodass Emmerich außerhalb der Schussweite lag.

In keiner einzigen Dokumentation über die Planung zur Eisenbahnstrecke taucht der Name des Tabakfabrikanten Kersten aus Rees auf. Selbst der Fürst aus Anholt ging mit seinem Wunsch leer aus, obwohl zur damaligen Zeit der Adel in der Politik ein besonderes Gewicht hatte.