Heilige Messen in Rees zu den Feiertagen : Anmelden für die Ostergottesdienste

Zu Ostern werden in Corona-Zeiten in den Gottesdiensten besondere Bedingungen gelten, unter denen beispielsweise die Osterkerze entzündet wird. Bei dem Foto handelt es sich um ein Archivbild aus Vor-Corona-Zeiten. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Rees/Haldern/Millingen Nachdem es Ostern und Weihnachten keine Heiligen Messen in Rees gegeben hat, dürfen diesmal Besucher kommen. Die Zahl ist begrenzt.

Von Sebastian Latzel

Nach den Diskussionen um Ostergottesdienste in Coronazeiten, hat das Bistum Münster eine klare Aussage getroffen: „Es gilt grundsätzlich, dass weiterhin die Feier von Gottesdiensten in Präsenz unter den bekannten und geltenden Rahmenbedingungen möglich ist“, so Generalvikar Klaus Winterkamp, der ergänzt: „Persönlich habe ich den Eindruck, dass dies in unserem Bistum bisher immer in großer Verantwortung, unter Beachtung aller Vorgaben und Hygienekonzepte sowie des lokalen Infektionsverlaufes geschehen ist. Ich bin mir sicher, dass alle Beteiligten weiterhin ihrer Verantwortung nachkommen und unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen und örtlichen Inzidenzen die richtigen Entscheidungen treffen.“

Auch in den drei katholischen Gemeinden St. Irmgardis Rees, St. Quirinus Millingen und St. Georg Haldern wird es daher für die Gläubigen möglich sein, Gottesdienste zu den Osterfeiertagen zu besuchen. Heilige Messen finden in allen Kirchen, außer in Grietherbusch, statt. Allerdings müssen sich die Besucher vorher anmelden. Man will vermeiden, dass am Ende mehr Gläubige kommen als Platz ist. Dann wäre die Enttäuschung groß, wenn man jemanden nach Hause schicken müsste. Wegen der Corona-Schutzvorkehrungen ist die Zahl der Plätze sehr begrenzt, um die nötigen Abstände einzuhalten.

Zu Weihnachten war die Anmeldung per Telefon möglich, das hat man umgestellt, weil die Nachfrage da so groß war und gar nicht alle Anrufe angenommen werden konnten. Das war dann zwar am Ende zwar egal, weil die Gottesdienste wegen der hohen Infektionszahlen komplett ausfielen, aber für Ostern wollte man das System umstellen.

Anmeldungen für die Gottesdienste sind jetzt nur online möglich. Eine spezielle Software sorgt dafür, dass das Verfahren so abläuft, wie es viele von Konzert- oder Theaterkarten im Internet kennen. Man kann sich auf der Webseite der Gemeinde für den Gottesdienst anmelden, bekommt dann eine Mail, die man bestätigen muss. Sind noch Plätze frei, gibt es eine weitere Mail, in der ein QR-Code und der genaue Platz enthalten ist. Besonders praktisch: Auf einem Übersichtsplan kann jeder sofort sehen, wo er im Gottesdienst sitzen wird.

Noch gibt es ausreichend Plätze in allen Gottesdiensten, heißt es aus dem Pfarrbüro. Die meisten Anmeldungen erwartet man erst in den kommenden Tagen. Noch bis Donnerstag 12 Uhr ist es möglich, sich für einen Gottesdienst anzumelden.

Obwohl man sich eigentlich nur online anmelden kann, gibt es eine Ausnahme. Wer gar keine Möglichkeit hat, ins Internet zu kommen, darf notfalls auch im Pfarrbüro unter der Nummer 02851 967104100 anrufen.

Vom Bistum Münster gibt es für Ostern in Coronazeiten folgende Regelungen.



Gründonnerstag Die Fußwaschung ist möglich, wenn genügend Abstand zwischen den Teilnehmenden gewährleistet ist, der Zelebrant unter Tragen einer medizinischen Maske die Füße nur übergießt und die Teilnehmenden ihre Füße selbst trocknen. Die Kommunion unter beiderlei Gestalten (Brot und Wein) ist nicht möglich.



Karfreitag Es bietet sich an, unter den Großen Fürbitten eine besondere zur Corona-Pandemie aufzunehmen. Bei der Kreuzverehrung ist der Mindestabstand der Gläubigen zu gewährleisten. Eine Berührung des Kreuzes ist nicht gestattet. Alternativ könnte das Kreuz auch durch die Reihen der Gläubigen getragen werden, die ihrerseits in den Bänken bleiben und beim Vorbeitragen das Kreuz durch eine Kniebeuge oder Verbeugung am Platz ehren.