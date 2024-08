Haldern Pop 2024 Wie nachhaltig kann ein Festival sein?

In Sachen Müllvermeidung ist das Haldern Pop Festival gut aufgestellt. Pfandbecher gibt es schon seit langem, was längst nicht bei jedem Festival Standard ist. Das offenbar vorhandene Umweltbewusstsein der Fans tut ein Übriges; nach Festivalende ist der Campingplatz tradiditionell fast schon besenrein, ohne dass Helfer hier noch einmal großartig mit anpacken müssten. „Das ist hier schon etwas Besonderes. Bei uns bleiben keine Müllberge, Zelte oder Pavillons liegen. Die Fans nehmen so gut wie alles wieder mit“, konnte Johanna Reichmann einen Tag vor Festivalbeginn den Teilnehmern einer Unternehmensführung berichten, die die Reeser Wirtschaftsförderung zum Thema Nachhaltigkeit organisiert hatte.