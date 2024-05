Veranstaltungsreihe in Rees Gut 4000 Besucher bei „Rees Live“

Info

Stimmungsaufheller Den mehrtägigen Veranstaltungsmix aus Musik und Kabarett gibt es in Rees seit dem Jahr 2021. Ursprünglich als „Wiesenkultur“ betitelt, war die Premiere im Autokino-Format als Stimmungsaufheller in der Corona-Zeit aus der Taufe gehoben worden. Am Festplatz der Schützen an der Bergswicker Straße fand die Veranstaltung dann auch als Open Air im darauffolgenden Jahr statt, bevor sie in 2023 ins Bürgerhaus umzog.

Neuer Name Seit diesem Jahr heißt die Reihe nun „Rees Live“. Gefeiert wurde im Bürgerhaus und im Festzelt am Westring. Konzept und Name sollen wohl auch in den kommenden Jahren so beibehalten werden.