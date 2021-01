Emmerich : Hinze: Info zu Wette Telder war später geplant

Blick von oben auf die Baustelle „wette Telder“. Hier tut sich seit zwei Jahren nichts mehr. Foto: Christian Hagemann

Emmerich Bürgermeister Peter Hinze fühlt sich als Opfer „bewusster Stimmungsmache“ in Sachen Wette Telder. Das hat er am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärt.

„Es hat am Mittwoch, 13. Januar eine Videokonferenz gegeben, in der wir alle Fraktionsvorsitzenden über das Projekt und die Gründe für die kalkulierten Mehrkosten bei der Sanierung informiert haben. Der beauftragte Architekt hat in der Runde auch detaillierte Kosten- und Projektpläne gezeigt.“ Hinze behautet: „Sollten diese differenzierten Zahlen an die Öffentlichkeit gelangen, könnten spätere Vergabeverfahren gefährdet sein und weitere erhebliche Zeitverzögerungen auf uns zukommen. Deshalb haben wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer darum gebeten, die detaillierten Zahlen und Pläne vertraulich zu behandeln.“

Die Information der Öffentlichkeit sei mit Versand der Einladung für den Haupt- und Finanzausschuss geplant gewesen, der sich am 9. Februar mit dem Projekt beschäftigten werde.