Kostenpflichtiger Inhalt: Ratsentscheid in Emmerich : Sanierung von „Wette Telder“ geht trotz hoher Kosten weiter

Das Archivbild stammt aus dem Jahr 2018 und zeigt das Haus noch vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten.

Emmerich Die Kostenexplosion beim „Wette Telder“ an der Steinstraße hat hohe Wellen in Emmerich geschlagen. Nicht nur, dass an dem Bau seit zwei Jahren nichts mehr geschehen ist. Die Stadt muss nun auch viel mehr bezahlen.