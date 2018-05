Betuwe-Gipfel in Emmerich: Wernicke optimistisch

Emmerich "Bergretter" trafen Politik. BI-Chef bleibt optimistisch. Teilnehmer warnten allerdings vor Euphorie.

Hans-Jörgen "Sohni" Wernicke zeigte sich zuversichtlich "Es sieht gut aus. Wir haben keinen Grund, mit dem Gespräch unzufrieden zu sein", sagte der Sprecher der Bürgerinitiative "Rettet den Eltenberg". Am Samstag, 12. Mai, kamen wichtige Bundestagsabgeordnete in Sachen Betuwe in das Stanislauskolleg an der St. Vitus-Kirche, um mit der Bürgerinitiative noch einmal zu reden.