Isselburg Diebe haben es in letzter Zeit vermehrt auf Werkzeug und Maschinen abgesehen.

Werkzeugmaschinen und Spezialwerkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg aus einem Transporter gestohlen. Der Wagen hatte zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 06.15 Uhr, am Dierteweg gestanden. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter das Schloss der Heckklappe manipuliert, berichtet die Polizei.