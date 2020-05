Lebenshilfe Unterer Niederrhein : Lebenshilfe: Werkstätten freuen sich auf Start

Auch bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein gibt es starke Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Noch dürfen Menschen mit Handycap nicht zurück an die Werkbänke. Doch bald soll es wieder losgehen.

Ole Engfeld ist sich sicher: Wenn es nach den Menschen mit Handycap ginge, würde die Arbeit an den Werkbänken besser heute als morgen wieder beginnen. „Viele können es kaum noch erwarten“, sagt der Sprecher der Lebenshilfe Unterer Niederrhein. Doch auch wenn das Land den Neustart ins Auge gefasst hat – wann die Werkstätten der Lebenshilfe tatsächlich wieder in den regulären Betrieb gehen können, steht noch nicht fest.

Klar ist erst einmal, dass ab Sonntag auch in den Wohnheimen der Lebenshilfe wieder die Besuchsregelungen gelockert werden können. Sie waren bislang identisch mit denen der Alten- und Pflegeheime. Ab Muttertag dürfen die Bewohner auch hier wieder Besuch empfangen. Dafür müssen aber die Hygiene-und Besuchsregeln eingehalten werden. Jeder Bewohner darf zwei Besucher für maximal zwei Stunden in einem separaten Raum empfangen. Die Angehörigen müssen sich dafür jedoch anmelden.

Aufgaben Bei der Lebenshilfe kümmert sich Engfeld jetzt wie zuvor mit seinem Team um die Unternehmenskommunikation und verantwortet den Bereich Freizeit. Die Lebenshilfe betreibt Freizeittreffs in Emmerich, Rees, Wesel und Xanten. Zudem verantwortet er die Lebenshilfe-Centren in Emmerich, Rees und Wesel.

Seit Anfang März Ole Engfeld ist seit Anfang März wieder für die Lebenshilfe tätig und hat die kaufmännische Leitung des Emmericher Freizeitbads Embricanas nach elf Monaten abgegeben. „Es war eine Herzensentscheidung“, sagt Engfeld, der sich freut, wieder an seine alte Arbeit anknüpfen und jetzt einen Beitrag in der Corona-Krise leisten zu können.“

Entlohnt wurden sie in dieser Zeit übrigens dennoch. Denn ihre Bezahlung ist bei der Lebenshilfe an die Produktion gekoppelt. Und weil die Gruppenleiter sowie die Mitarbeiter der Verwaltung einsprangen, konnte die Arbeit in den Werkstätten weiterlaufen.

Wann nun auch wieder die an den Werkbänken stehen dürfen, die die Arbeit normalerweise hier verrichten, ist noch nicht ganz klar. Auch deshalb, weil sich das Ministerium hier bislang nicht eindeutig geäußert hat. „Unsere zuständigen Abteilungen erarbeiten derzeit ein Konzept, wie die Wiederaufnahme des Werkstattbetriebes ablaufen kann. Das erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsämtern sowie den Kostenträgern und dem Ministerium“, erklärt Engfeld.

Möglichst bald soll die Arbeit wieder aufgenommen werden. Doch der Neustart bedeutet nicht, dass es in den Werkstätten wieder von Anfang an gleich so wie vor den Zeiten von Corona zugehen wird. „Es werden nicht alle auf einmal wieder zurückkehren können“, macht Ole Engfeld klar. Wer arbeiten darf, sei unter anderem vom Gesundheitszustand abhängig. Erst nach und nach will die Lebenshilfe ihre Werkstätten wieder auf „Normalbetrieb“ umstellen.