Reeser Werbegemeinschaft Am Samstag lädt die RWG zur Putenverlosung

Mit der Putenverlosung und der Gutschein-Aktion lässt die RWG zwei populäre Gewinnspiele wiederaufleben, die bis 2019 jährlich durchgeführt wurden, aber in der Corona-Zeit zum Teil ausgesetzt werden mussten. Zudem veranstaltet die RWG seit diesem Jahr wieder ein Stadtfest im Mai und ein Rheinfest im Oktober, neuerdings in Kooperation mit der Reeser Wirtschaftsförderung. Gemeinsam mit der Stadt Rees und dem VVV richtet die RWG an diesem Wochenende auch das „Rääße Weihnachtspädje“ zwischen Skulpturenpark und Kolpinghaus aus. Einen verkaufsoffenen Sonntag hat die Gewerkschaft verdi in diesem Zusammenhang nicht genehmigt, die RWG hat aber ihre Mitglieder aufgerufen, am Samstag die Läden länger zu öffnen, bis um 16 Uhr das „Weihnachtspädje“ am Bärenwall beginnt.