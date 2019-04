Tourismus : Weniger Übernachtungsgäste in Emmerich

Rees hingegen freut sich über ein Plus in der Beherbergungs-Statistik, hier ein Blick in ein Zimmer des Doppeladlers in Haldern. Foto: DIANA ROOS

Emmerich/Rees 2018 sank die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent. In Rees blieb sie mit rund 51.000 stabil.

(seul) 2018 hatte Emmerichs-Tourismuschefin Manon Loock-Braun gut lachen. Denn über 55 Prozent mehr Gästeübernachtungen konnte die Hansestadt 2017 zählen. Nach der extremen Zunahme wäre für 2018 ein weiteres Plus natürlich die Kirsche auf der Sahne gewesen. Doch die nun veröffentlichen Zahlen vom Landesbetrieb.IT NRW für den Bereich Tourismus zeigen, dass der Trend nicht fortgesetzt werden konnte. Die Anzahl der Gästeübernachtungen insgesamt in der Hansestadt ist um 27,5 Prozent gefallen.

2018 übernachteten 38.838 Gäste, darunter 11.168 aus dem Ausland, in Emmerich. 2017 waren es noch insgesamt 53.541 Gästeübernachtungen und 2016 rund 34.200. Immerhin: Ein Plus gibt es auch in der Statistik für den Bereich Emmerich. So konnte die mittlere Aufenthaltsdauer von 2,1 Tagen auf 2,3 gesteigert werden. Die ausländischen Gäste blieben im Schnitt 2018 sogar 2,7 Tage in der Hansestadt.