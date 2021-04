Ab 12. April 2021 : Apotheke am Stadtgarten testet jetzt ebenfalls

Auch in der Apotheke am Stadtgarten kann man sich ab Montag testen lassen. Foto: dpa/Matthias Bein

REES In Rees werden die Möglichkeiten zur Testung auf Corona jetzt noch weiter erhöht: Ab Montag sind Tests auch in der Apotheke am Stadtgarten möglich.

(RP) Nachdem Ende März das Testzentrum an der Empeler Straße eröffnet wurde und seit gestern mobile Tests in Mehr sowie am Montag in Haldern und am Mittwoch in Millingen angeboten werden, wird am kommenden Montag, 12. April, Esther Beckmann ein weiteres Testzentrum in ihrer Apotheke am Stadtgarten eröffnen Das Testteam wurde von Dr. Michal El Nounou geschult. Das Team möchte einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und den Alltag für alle sicherer machen.

Die Testzeiten sind Montag und Dienstag von 10 bis 15 Uhr, Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 13 Uhr, Freitag 10 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Termine sind ab sofort online buchbar über www.apothekeamstadtgarten.de.