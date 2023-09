Telefon und Internet Blitzeinschlag sorgte für zweite Netzstörung

Wie berichtet, hatte es in Mehr am gleichen Tag einen Netzausfall gegeben, nachdem an der Heresbachstraße bei der Verlegung von Glasfaserkabeln bereits bestehende Leitungen durchtrennt wurden. Nach Angaben von Westnetz Energie, die das Netz dort betreibt, seien dadurch etwa rund 1000 Betroffene in Mehr und Haffen, aber auch in Teilen von Rees ohne Festnetztelefon und Internetanschluss gewesen.