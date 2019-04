Festival : Patrick Watson kehrt nach Haldern zurück

Haldern Das Programm für das 36. Haldern-Pop-Festival nimmt Gestalt an. Kurz vor Ostern gibt es per Video die nächsten Künstler-Zusagen.

Das Video startet mit historischen Bildern aus dem Ruhrgebiet, flüssiger Stahl fließt, es dampft. Maloche in Schwarz-Weiß, gemischt mit rührenden Aufnahmen von Kindern, die im Musikunterricht die Dirigenten spielen. Das Video wechselt von schwarz-weiß auf bunt und vom Ruhrgebiet auf die Autobahn. Es geht Richtung Kaltern in die Berge. „So abwechslungsreich wie diese Orte empfinden wir auch das Programm, divers und spannend. Wir reden und hören in diesen Tagen viel Musik und freuen uns über diese erfrischenden Zusagen für diese Festivalgeschwister“, so die Organisatoren in ihrem Statement zu den aktuellen Bestätigungen.