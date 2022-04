Breitbandausbau : Glasfaser für Außenbezirke und die Schulen

EMMERICH Das Kommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser startet in den kommenden Wochen mit Tiefbauarbeiten für die Erweiterung des Glasfasernetzes in Emmerich.

(RP) Im konkreten Ausbauprojekt kommen alle Schulen im Stadtgebiet und die Haushalte in den „Weißen Flecken“, also in schlecht versorgten Außenbereichen, in den Genuss eines Glasfaseranschlusses dank des Bundesförderprogramms Breitband.

„Der Breitbandausbau – auch in den Außenbezirken – ist schon seit mehreren Jahren ein zentrales Ziel der Stadtentwicklung. Schnelles Internet ist ein immer wichtiger werdender Standortfaktor für uns als ländliche Kommune. Besonders freut mich, dass im Zuge des Ausbaus auch alle Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Damit das Projekt realisiert werden kann, bezuschussen wir den Bau des Netzes mit insgesamt 650.000 Euro aus dem städtischen Haushalt“, freute sich Bürgermeister Peter Hinze. „Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Sebastian Weimann, Projektleiter Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden die Leerrohre zum Beispiel mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, mit Pflastersteinen oder Kies. So können im später die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Arbeiten werden die Gehwege und Straßen endgültig wiederhergestellt und von der Stadt abgenommen. Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn werden die Anwohnerinnen und Anwohner so früh wie möglich informiert.