Weihnachtsspiel Haldern Haldern glaubt an weiße Weihnacht

Im Prinzip besteht das Weihnachtsspiel in diesem Jahr aus zwei Teilen. Da gibt es zunächst einmal eine selbst verfasste Weihnachtsgeschichte, die an Kindergärten und Grundschulen verteilt wird. In „Weiße Weihnacht - Möhre, Mut und weil ich es kann, fertig ist der Schneemann“ geht es um die Hoffnung, die fast jedes Kind zu Weihnachten hat; nämlich das Schnee fällt. Und um das kleine Glück, das dieser Schnee verursacht, der ja am Niederrhein nicht gerade häufig vorkommt. Anhand der Geschichte können Kinder ihre eigene Fantasie und Vorstellungskraft spielen lassen und dürfen malen, wie sie sich eine weiße Weihnacht vorstellen. Was dabei zu Papier gebracht wird, wird in den Geschäften des Gewerbevereins dann ausgehängt. „Diesmal lernen wir von den Kindern und glauben ganz fest an eine weiße Weihnacht“, erklärt Reichmann, für den die Idee einen besonderen Reiz hat. „Den Schnee können wir nicht im Internet bestellen und genau das macht es so spannend, aufregend und wunderbar.“