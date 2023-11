Vom 1. bis 3. Dezember So schön wird das zweite „Weihnachtspädje“

REES · Das erste Adventswochenende bietet drei große Veranstaltungen in Rees: Vom 1. bis 3. Dezember lockt das „Rääße Weihnachtspädje“ an die Schokoladenseite von Rees. Außerdem gibt es „Millingen im Licht“ und den „Deichzauber“ in Mehr.

15.11.2023 , 15:05 Uhr

Die Organisatoren von gleich drei Weihnachtsmärkten warben gemeinsam für ihre Veranstaltungen. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten