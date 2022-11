Weihnachtsmarkt in Rees Startschuss fürs „Weihnachtspädje“

Einen schönen Auftakt gab es am Freitag für die Premiere des „Rääße Weihnachtspädje“ am Bärenwall zwischen Skulpturenpark und Kolpinghaus. Wie berichtet, findet der besondere Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zum ersten Mal statt, nachdem er in 2021 zwar schon fertig geplant war, aber wegen Corona dann doch noch abgesagt werden musste. Organisiert von der Reeser Wirtschaftsförderung, der Werbegemeinschaft RWG und des Verkehrs- und Verschönerungsvereins sorgen gut 20 Buden für viel weihnachtliche Atmosphäre. Einen Auftritt, bei dem man nur staunen konnte, legte kurz nach der Eröffnung am Freitagnachmittag die „Ice-Lady“ Sanita Ravina hin, die in atemberaubendem Tempo mit der Kettensäge Skulpturen aus Eisblöcken schnitt. Auch am Samstag und am Sonntag wird sie zu sehen sein. Die weiteren Öffnungszeiten: Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.