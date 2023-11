Weihnachtsmarkt Mehr Heimelige Atmosphäre beim Weihnachtsmarkt

Zwar zeigte sich das Wetter am Samstag zu Beginn des Weihnachtsmarktes nicht gerade von seiner besten Seite, aber die Mehrer und ihre Gäste ließen sich trotzdem vom gemütlichen Bummeln nicht abhalten. Und so war der Weihnachtsmarkt in Mehr am späten Nachmittag gut besucht. Die Gäste genossen die heimelige, fast familiäre Atmosphäre. In Mehr kennt man sich. „Hier beteiligen sich viele Vereine, unter anderem Schützenzüge, die Messdiener, der Heimatverein, Theatergruppe, Kindergarten und Grundschule an dieser Veranstaltung“, erzählte Katja Wolbring, eine der Organisatoren des Ortsausschusses. Der Erlös aus den Standgebühren fließt einem guten Zweck zu. In diesem Jahr soll eine Beleuchtung für den Soccerplatz an der Grundschule, der von vielen Mehrer Kindern genutzt wird, mitfinanziert werden. Ihre Einnahmen nutzen die Vereine beispielsweise für die Nachwuchsarbeit und zur Anschaffung von Materialien.