Ein Highlight in Emmerich Weihnachtsmarkt in Praest wieder in der Reithalle

Traditionell werden handgemachte Krippen, Figuren und Zubehör vom Kirchausschuss angeboten, die Frauen der Caritas verkaufen selbst gemachte Marmelade, Liköre und Plätzchen. In der Cafeteria des Reit- und Fahrvereins werden neben Kaffee und Kuchen auch frische Waffeln serviert, am Grillstand gibt es Würstchen und andere Leckereien. Die Messdiener bieten gebrannte Mandeln an und in einer „Candybar“ können die Besucher „bunte Tüten“ selbst zusammenstellen. Auf dem Bücherflohmarkt gibt es Bücher in großer Auswahl. Glühwein schenkt das Blasorchester aus. Der Kindergarten St. Johannes backt Crepes – mit verschiedenen Toppings - und verkauft Popkorn. Es gibt auch eine Suppenküche.