Weihnachtskonzert von „reeserviert“ Überraschendes Wiedersehen mit Haus Aspel

Bis vor vier Wochen das Telefon bei Heiner Frost klingelte. Am anderen Ende der Leitung eine Ordensschwester, die ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, das Weihnachtskonzert wieder in der Klosterkirche auszurichten. „Ein Paukenschlag“, sagt Frost, für den Haus Aspel ein „Heimstadion“ ist. Schließlich wuchs er ganz in der Nähe des Klosters auf. Klar, dass dann ziemlich schnell fest stand, dass am 26. Dezember tatsächlich dort das „reeserviert“-Konzert zu Weihnachten „Sei Lob und Preis“ stattfinden wird (Beginn: 17 Uhr). Die Besucher dürfen sich auf Werke von Bach – „Sei Lob und Preis mit Ehren“ und die Eingangschöre aus den Kantaten „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist“ sowie „Wer da gläubet“ – freuen. Dazu das „O du stille Zeit“ von Simon Waver, das es gleich in zwei Versionen (für Frauen- und gemischten Chor) zu hören gibt. Das Kammerorchester „opus m“ spielt eine Streicherbearbeitung von Caesar Francks Orgelwerk „Prelude, Fugue e Variatons“. Enden wird das Konzert mit einem Chorsatz aus Händels Messias („For unto us a son is born“). Neben Kammerchor und Kammerorchester ist Anja Speh am Cembalo zu hören.