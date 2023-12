Am 22. Dezember in Millingen Weihnachtskonzert der Chöre „Auftakt“ und „Voices InTakt“

Wie in den letzten Jahren können sich die Besucher durch Gedichte und Chorvorträge von klassischen und neuen modernen Advents- und Weihnachtsliedern in die rechte Weihnachtsstimmung versetzen lassen. Natürlich wird auch wieder Gelegenheit geboten, bei vielen Liedern mitzusingen. Alle, die etwas Ruhe in dieser hektischen Adventszeit erleben möchten, sind eingeladen. Für Alt und Jung, für Singles und Familien ist etwas dabei. Er oder sie sollte ca. 120 Minuten Zeit mitbringen. Ein Eintritt wird nicht erhoben. Über eine Spende würden sich die Mitwirkenden freuen. Einlass ist ab 17:00 Uhr.