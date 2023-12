Ministerin in Elten „Wir sind ein starkes Weihnachtsbaumland“

In der Adventszeit kommen viele Familien zum Hof der Familie Derksen, um am Alten Beeker Weg in Elten einen Weihnachtsbaum auszuwählen und frisch schlagen zu lassen. Unter die Besucher mischte sich am Wochenende Silke Gorißen (CDU), NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. „Wir sind nicht nur ein starkes Agrarland, sondern auch ein starkes Weihnachtsbaumland“, betonte die Ministerin, „denn jeder dritte Baum, der in Deutschland gekauft wird, stammt aus Nordrhein-Westfalen.“