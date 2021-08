Visitation : Weihbischof zu Besuch bei Katjes

EMMERICH Weihbischof Rolf Lohmann hat am Dienstag das Katjes-Werk in Emmerich besucht. Von der Philosophie des Familienunternehmens zeigte er sich beeindruckt.

(bal) Im Rahmen seiner Visitation in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes, der Täufer hat Weihbischof Rolf Lohmann am Dienstag auch das Katjes-Werk besucht. Lohmann, der sich auch stark mit sozialen Fragen befasst, hat an den Unternehmen in der Region ein besonderes Interesse. Bevor er sich das Werk zeigen ließ, führte er zusammen mit Pfarrer Torsten Jortzick ein Gespräch mit den Katjes-Geschäftsführern Bastian Fassin und Tobias Bachmüller ein Gespräch. Der Weihbischof zeigte sich beeindruckt: „Besonders gefreut hat es mich, zu hören, dass Katjes seine Philosophie eines Familienunternehmens auch auf die Mitarbeiter überträgt.“ Dass Katjes über Tarif bezahle und Mitarbeitern bei der Geburt eines Kindes einen Sonderbetrag zukommen lasse, sei ein sehr positives Zeichen.