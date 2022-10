Tage der Kirchenmusik in Rees : Kantor erkrankt: Drei Aufführungen fallen aus

REES Wegen der Erkrankung von Klaus Lohmann müssen die Auftritte von zwei Chören ganz abgesagt werden. Die Konzerte am Mittwoch und Freitag finden statt, das am Sonntag soll nachgeholt werden.

Das nennt man wirklich Pech: Schon seit zwei Jahren fiebern die Reeser Jugend- und Kirchenchöre unter Leitung von Kantor Klaus Lohmann auf die neuerliche Auflage der Tage der Reeser Kirchenmusik hin. Der ursprüngliche Termin war wegen der Pandemie ins Wasser gefallen. Mit einem besonderen Gottesdienst in der gut gefüllten Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt nahm die Konzertreihe mit dem Auftritt der Reeser Spatzen am vergangenen Sonntag einen verheißungsvollen Auftakt. Doch die beiden weiteren geplanten musikalischen Gottesdienste am Dienstag, 1. November, und Sonntag, 6. November, mit Kirchenchor und Junger Chor müssen ebenso ausfallen wie das große geplante Abschiedskonzert für den Kantor am Sonntagabend: Der Grund: Klaus Lohmann ist an Corona erkrankt. „Es gibt unter diesen Umständen leider keine andere Alternative, als die Chorkonzerte abzusagen“, bedauert der Kirchenmusiker.